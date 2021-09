Una settimana per riprendere confidenza con la vittoria torna, se possibile, ancor più utile per Martina Trevisan. La toscana, che per gran parte del 2021 si è trovata in una spirale di risultati negativi, raggiunge la semifinale al WTA 125 di Karlsruhe. Per lei il risultato chiave è il 7-6(2) 7-5 in due ore e un quarto sull’ungherese Dalma Galfi.

In precedenza, Trevisan aveva eliminato al primo turno la russa Anastasia Gasanova per 7-6(4) 6-3 e al secondo l’americana Grace Min per 6-1 7-6(3). Queste vittorie, unita a quella sulla magiara, ottenuta recuperando un break di svantaggio nel primo set e dopo due allunghi sventati nel secondo, le permettono di risalire al momento al numero 84 del ranking WTA, superando Jasmine Paolini nel ruolo di numero 2 d’Italia. La posizione esatta potrebbe diventare 85 a seconda dei risultati dell’egiziana Mayar Sherif, anche lei di scena sulla terra tedesca.

Con un eventuale successo in semifinale, dove sfida la belga Maryna Zanevska, Trevisan potrebbe ritoccare il proprio best ranking, attualmente al numero 83, entrando nelle prime 80 giocatrici del mondo, con possibilità di 72° posto in caso di vittoria del torneo.

Già tutte fuori le altre italiane impegnate: Lucia Bronzetti è stata costretta alla sconfitta dalla rumena Jaqueline Cristian al secondo turno, mentre nel primo è andata fuori (proprio contro Grace Min) Giulia Gatto-Monticone. La torinese, nella prossima settimana, è iscritta a un ITF W25 a Jablonec, in Repubblica Ceca, mentre Trevisan lo è in un W80 a Valencia. Bronzetti, invece, prenderà la via delle qualificazioni a Portoroz (o Portorose, che dir si voglia) per il ritorno del benvoluto WTA 250 sloveno.

