Vuelta a España 2021, Primoz Roglic troppo superiore. Terzo successo consecutivo ad un passo

Era già evidente da giorni, forse proprio da Burgos, sede della partenza di questa Vuelta a España 2021, che Primoz Roglic fosse un gradino sopra a tutti gli altri. Fino ad ora ha gestito la situazione a proprio piacimento: ha attaccato quando ce n’era bisogno, prendendosi due bellissime vittorie di tappa, ha dominato la cronometro iniziale e, sia da solo che con la squadra, ha tenuto sotto scacco tutti i rivali.

Il terzo titolo consecutivo (trionfatore sia nel 2019 che nel 2020) è sempre più vicino: scavalcato l’ultimo ostacolo del temutissimo Altu d’El Gamoniteiru, arrivo della frazione odierna, la diciottesima, per Roglic ora è tutta discesa. Lo sloveno infatti ha un margine ampissimo su tutti gli inseguitori: 2’30” e 2’53” sulla coppia Movistar formata da Enric Mas e Primoz Roglic, 4’36” e 4’43” su Jack Haig ed Egan Bernal.

Tre tappe al termine, quella di sabato forse insidiosa, ma non insuperabile e la cronometro conclusiva che sarà la ciliegina sulla torta di un Grande Giro dominato. Per il campione olimpico delle prove contro il tempo non ci sono più pericoli, salvo cataclismi (deve stare attento ad evitare cadute) il più è fatto.

Vedremo come deciderà di controllare la corsa nei prossimi giorni: la sua Jumbo-Visma è perfetta anche in questa situazione, visti gli uomini a disposizione, attacchi dei rivali verrebbero controllati dal primo chilometro. Una superiorità schiacciante, in una Vuelta sempre più Rossa per Roglic.

