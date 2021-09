PAGELLE DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA 2021

Magnus Cort Nielsen, 10 e lode: oramai non ci sono molte parole per commentare la magnifica condizione e le doti di attaccante e velocista resistente in salita del danese dell’EF Education Nippo. Sempre più uomo da classiche, Magnus si è trovato di fronte ad una Vuelta a España 2021 totalmente a suo favore e dove ha regalato tanto spettacolo. Da sottolineare anche il grande supporto da parte del suo compagno di squadra Lawson Craddock (9).

Quinn Simmons, 8: forse ha un po’ pagato le azioni in cui si è reso protagonista durante la fuga odierna. Nella volata finale ha messo in campo un buono spunto ma non del suo meglio, giocando d’anticipo e battendo uomini più veloci di lui. Comunque sia possiamo dire che ci troviamo di fronte ad un ragazzo che, quando si trova in corsa, fa di tutto per animarla e renderla avvincente.

Andrea Bagioli, 6,5: era la tappa perfetta e la fuga perfetta, nonostante il parterre di grande livello, e oggettivamente ci si aspettava qualcosa di più. Il suo è un quarto posto che non soddisfa a pieno, al termine di una volata in cui è partito troppo tardi senza riuscire a rimontare. In ogni caso possiamo dire che, complessivamente, la sua Vuelta a España 2021 è stata veramente positiva e che la sua condizione fisica è un buon presupposto per le ultime gare stagionali, a partire dall’attesissimo Europeo.

Team DSM, 5: il loro Alberto Dainese ha dato tutto quello che poteva, ma la formazione in sé ha sbagliato totalmente i tempi senza riuscire a rimontare la fuga. Hanno cercato di rimediare al danno a 15 chilometri dal traguardo ma senza ottenere il risultato sperato. Purtroppo devono mangiarsi le mani.

Team Bike Exchange, 5: ennesima giornata di duro lavoro senza riuscire a finalizzarlo. Costantemente protagonisti davanti al gruppo, come nel caso del Team DSM, non riescono a sfruttare al meglio le energie all’interno della formazione, e i risultati continuano a scarseggiare. Possiamo dire che la loro è stata una Vuelta a España 2021 che li ha lasciati con un pugno di mosche in mano.

Alberto Dainese e Matteo Trentin, 7: hanno dato tutto quello che avevano per l’ennesima volta in questa Vuelta a España 2021, ma non è bastato. Hanno saputo gestire al meglio la situazione che si sono trovati davanti, ma nulla hanno potuto rispetto ai fuggitivi del giorno. Entrambi conservano ancora una bella gamba, ma oramai le occasioni sono svanite. Sono comunque attesi per un gran finale di stagione.

