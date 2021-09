Vuelta a España 2021 oggi, Tapia-Monforte de Lemos: orario, tv, programma, streaming

La Vuelta a España 2021 è sempre più vicina al traguardo di Santiago de Conpostela. Fra Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) e il successo finale nella corsa spagnola non ci sono ostacoli insormontabili, con le ultime tre tappe pedalabili per le sue caratteristiche; la prima di queste è la Tapia-Monforte de Lemos, 191,2 chilometri con un finale abbastanza agevole, praticamente pianeggiante: i piatti forti sono stati consumati negli ultimi due giorni.

La prima metà della frazione che attraversa Galizia e Asturie prevede tre salite pedalabili: dopo 20 chilometri si svetta sull’Alto da Sela d’Entorcisa, un terza categoria, seguito dall’Alto de Garganta, che ha la vetta dopo 34,5 chilometri dal via. La terza vetta è l’Alto de Barbeitos, poi dal chilometro 104 il percorso si semplifica fino all’arrivo, per una frazione che potrebbe essere appannaggio di una fuga: improbabili degli scossoni per la classifica generale.

La tappa odierna prenderà il via alle ore 12.11 e terminerà intorno alle ore 17.30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport dalle ore 12.00. Di seguito il programma e gli orari della diciottesima tappa della Vuelta a España 2021.

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARI DICIOTTESIMA TAPPA

Venerdì 3 settembre – Diciannovesima tappa: Tapia-Monforte de Lemos (191,2 km)

Partenza: ore 12.11

Arrivo: ore 17.30 circa

VUELTA A ESPAÑA 2021: DICIOTTESIMA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 ore 15.00

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN

Diretta testuale: OA Sport ore 12.00

Foto: Lapresse