Italia-Lussemburgo Under21 oggi: orario, tv, programma, streaming Qualificazioni Europei 2023

Comincia quest’oggi allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli il cammino dell’Italia verso i Campionati Europei Under 21 di calcio maschile (fase finale in programma nell’estate del 2023 in Romania e Georgia), valevoli per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Gli Azzurrini, guidati dal C.T. Paolo Nicolato, fanno il loro debutto nel girone F contro il modesto Lussemburgo con l’obiettivo di vincere segnando il maggior numero di gol possibile. Per la selezione tricolore si tratta infatti dell’impegno sulla carta più agevole dell’intero raggruppamento, in attesa di affrontare tra quattro giorni a Vicenza un avversario decisamente più ostico come il Montenegro.

La sfida tra Italia e Lussemburgo Under 21, prevista quest’oggi ad Empoli con calcio d’inizio alle ore 17.30, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito il programma completo della sfida:

PROGRAMMA ITALIA-LUSSEMBURGO UNDER 21

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

ore 17.30 Italia-Lussemburgo Under 21 (diretta tv su Rai 2 e live streaming su Rai Play)

Foto: Lapresse