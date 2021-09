Ciclismo, Paralimpiadi Tokyo: nella prova in linea C4-5 maschile Tarlao è ottavo davanti ad Addesi

Si chiude l’esperienza italiana nel ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Tokyo: nella prova in linea della classe C4-5 maschile arriva l’ottavo posto di Andrea Tarlao, che chiude davanti all’altro azzurro in gara, Pierpaolo Addesi, nono. Nelle ultime tre gare in programma non vi sono altri italiani in gara.

A dominare la scena è il francese Kevin Le Cunff (classe C5), che copre i 92.4 km previsti in 2:14:49, staccando ad uno ad uno tutti gli avversari: al secondo posto si classifica infatti l’ucraino Yehor Dementyev (classe C5), che chiude la gara in 2:15:11, a 0:22 dall’oro.

Bronzo per il neerlandese Daniel Abraham Gebru, che giunge al traguardo in 2:15:20, a 0:31 dal vincitore, mentre i due italiani in gara centrano comunque la top ten. Andrea Tarlao, di classe C5, termina ottavo in 2:22:35, a 7:46 dalla vetta, mentre Pierpaolo Addesi si classifica nono in 2:23:53, con un distacco di 9:04.

Va ricordato che nel ciclismo paralimpico sono previste 12 classificazioni sia per gli uomini che per le donne. Chi utilizza le normali biciclette è suddiviso tra C1 e C5. Gli atleti classificati C1 sono quelli con disabilità più severe.

ORDINE D’ARRIVO PROVA IN LINEA C4-5 MASCHILE

1 76 le CUNFF Kevin C5 FRA 2:14:49 +0

2 84 DEMENTYEV Yehor C5 UKR 2:15:11 +22

3 82 ABRAHAM GEBRU Daniel C5 NED 2:15:20 +31

4 70 CHAMAN Lauro C5 BRA 2:17:11 +2:22

5 71 DONOHOE Alistair C5 AUS 2:19:43 +4:54

6 63 PEASGOOD George C4 GBR 2:20:11 +5:22

7 67 KURIL Patrik C4 SVK 2:22:35 +7:46

8 81 TARLAO Andrea C5 ITA 2:22:35 +7:46

9 80 ADDESI Pierpaolo C5 ITA 2:23:53 +9:04

10 66 PUDOV Sergei C4 RPC 2:27:56 +13:07

11 64 GRIMES Ronan C4 IRL 2:29:21 +14:32

12 83 STRECKO Ondrej C5 SVK 2:30:07 +15:18

13 72 MATIZ RUIZ Edwin Fabian C5 COL 2:33:34 +18:45

14 78 WERMESER Zsombor C5 HUN 2:34:30 +19:41

15 62 DUEÑAS Diego German C4 COL 2:39:26 +24:37

16 69 JUNG Cody C4 USA 2:39:26 +24:37

17 61 GRIZANTE Andre Luiz C4 BRA -1LAP

18 77 GRANT-STUART Walter C5 GUY -1LAP

DNF 68 METELKA Jozef C4 SVK DNF

DNF 79 MOHAMMADI Mahdi C5 IRI DNF

DNF 85 MURPHY Christopher C5 USA DNF

DNF 75 FOULON Dorian C5 FRA DNF

DNF 65 NOVAK Carol-Eduard C4 ROU DNF

DNF 73 CABELLO LLAMAS Alfonso C5 ESP DNF

DNF 74 JARAMILLO GALLARDO Pablo C5 ESP DNF