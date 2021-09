Vuelta a Espana 2021 oggi, Padron-Santiago de Compstela: orari di partenza cronometro, tv, programma, streaming

Domani è il giorno di chiusura della Vuelta a España 2021. Primoz Roglic è oramai praticamente sicuro di portarsi a casa per la terza volta consecutiva la corsa spagnola, che non succedeva dai tempi di Roberto Heras; il suo successo verrà certificato dalla cronometro di domani, la Padron-Santiago de Compostela di 33,8 chilometri.

Una prova contro il tempo che si presenta come abbastanza tecnica. Profilo mosso e potenzialmente esposto al vento in alcuni tratti, con un breve tratto di salita attorno al decimo chilometro e la strada che tende leggermente a salire nel finale. I giochi per il podio sembrano però già segnati.

Di seguito la startlist, i pettorali e gli orari di partenza della cronometro di chiusura della Vuelta di Spagna 2021. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VUELTA A ESPAÑA 2021, LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO DI OGGI

1 ČERNÝ Josef Deceuninck – Quick Step 17:08:00

2 JAKOBSEN Fabio Deceuninck – Quick Step 1:00

3 LAAS Martin BORA – hansgrohe 2:00

4 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 3:00

5 MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 4:00

6 VAN LERBERGHE Bert Deceuninck – Quick Step 5:00

7 LOBATO Juan José Euskaltel – Euskadi 6:00

8 THWAITES Scott Alpecin-Fenix 7:00

9 BERWICK Sebastian Israel Start-Up Nation 8:00

10 ŠTYBAR Zdeněk Deceuninck – Quick Step 9:00

11 ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA 10:00

12 LINDEMAN Bert-Jan Team Qhubeka NextHash 11:00

13 BROWN Connor Team Qhubeka NextHash 12:00

14 DAINESE Alberto Team DSM 13:00

15 HOFSTEDE Lennard Team Jumbo-Visma 14:00

16 SINKELDAM Ramon Groupama – FDJ 15:00

17 SCULLY Tom EF Education – Nippo 16:00

18 VAN MELSEN Kévin Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 17:00

19 SIMMONS Quinn Trek – Segafredo 18:00

20 PLANCKAERT Edward Alpecin-Fenix 19:00

21 ALLEGAERT Piet Cofidis, Solutions Crédits 20:00

22 VERMEERSCH Florian Lotto Soudal 21:00

23 KIRSCH Alex Trek – Segafredo 22:00

24 STANNARD Robert Team BikeExchange 23:00

25 SÉNÉCHAL Florian Deceuninck – Quick Step 24:00

26 KRIEGER Alexander Alpecin-Fenix 25:00

27 DENZ Nico Team DSM 26:00

28 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 27:00

29 HAGA Chad Team DSM 28:00

30 ARASHIRO Yukiya Bahrain – Victorious 29:00

31 AZPARREN Xabier Mikel Euskaltel – Euskadi 30:00

32 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe 31:00

33 KREDER Wesley Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 32:00

34 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 33:00

35 CLAEYS Dimitri Team Qhubeka NextHash 34:00

36 MEZGEC Luka Team BikeExchange 35:00

37 CANAL Carlos Burgos-BH 36:00

38 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 37:00

39 SUNDERLAND Dylan Team Qhubeka NextHash 38:00

40 BOU Joan Euskaltel – Euskadi 39:00

41 PALZER Anton BORA – hansgrohe 40:00

42 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step 41:00

43 KNOX James Deceuninck – Quick Step 42:00

44 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 43:00

45 LUDVIGSSON Tobias Groupama – FDJ 44:00

46 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 45:00

47 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 46:00

48 HOWSON Damien Team BikeExchange 47:00

49 TRATNIK Jan Bahrain – Victorious 48:00

50 NIV Guy Israel Start-Up Nation 49:00

51 NATAROV Yuriy Astana – Premier Tech 50:00

52 FINÉ Eddy Cofidis, Solutions Crédits 51:00

53 BAGIOLI Andrea Deceuninck – Quick Step 52:00

54 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 53:00

55 VAN GILS Maxim Lotto Soudal 54:00

56 BARCELÓ Fernando Cofidis, Solutions Crédits 55:00

57 SÁNCHEZ Pelayo Burgos-BH 56:00

58 MONIQUET Sylvain Lotto Soudal 57:00

59 CORT Magnus EF Education – Nippo 58:00

60 VAN HOOYDONCK Nathan Team Jumbo-Visma 59:00

61 PICCOLI James Israel Start-Up Nation 1:00:00

62 SOTO Antonio Jesús Euskaltel – Euskadi 1:01:00

63 BAGÜES Aritz Caja Rural – Seguros RGA 1:02:00

64 TOUZÉ Damien AG2R Citroën Team 1:03:00

65 TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates 1:04:00

66 CUADROS Álvaro Caja Rural – Seguros RGA 1:05:00

67 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 1:06:00

68 OLIVEIRA Rui UAE-Team Emirates 1:07:00

69 VINE Jay Alpecin-Fenix 1:08:00

70 OKAMIKA Ander Burgos-BH 1:09:00

71 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 1:10:00

72 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 1:11:00

73 BOL Jetse Burgos-BH 1:12:00

74 CRADDOCK Lawson EF Education – Nippo 1:13:00

75 KRON Andreas Lotto Soudal 1:14:00

76 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 1:15:00

77 ERVITI Imanol Movistar Team 1:16:00

78 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 1:17:00

79 ARENSMAN Thymen Team DSM 1:18:00

80 HAMILTON Chris Team DSM 1:19:00

81 GESINK Robert Team Jumbo-Visma 1:20:00

82 ITURRIA Mikel Euskaltel – Euskadi 1:21:00

83 MADRAZO Ángel Burgos-BH 1:22:00

84 ROUX Anthony Groupama – FDJ 1:23:00

85 PADUN Mark Bahrain – Victorious 1:24:00

86 HERRADA José Cofidis, Solutions Crédits 1:25:00

87 ROJAS José Joaquín Movistar Team 1:26:00

88 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:27:00

89 HAMILTON Lucas Team BikeExchange 1:28:00

90 CAMARGO Diego Andrés EF Education – Nippo 1:29:00

91 ARU Fabio Team Qhubeka NextHash 1:30:00

92 PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team 1:31:00

93 KEUKELEIRE Jens EF Education – Nippo 1:32:00

94 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 1:33:00

95 DE TIER Floris Alpecin-Fenix 1:34:00

96 ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe 1:35:00

97 BIZKARRA Mikel Euskaltel – Euskadi 1:36:00

98 CHEREL Mikaël AG2R Citroën Team 1:37:00

99 ZEITS Andrey Team BikeExchange 1:38:00

100 POLANC Jan UAE-Team Emirates 1:39:00

101 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 1:40:00

102 STORER Michael Team DSM 1:41:00

103 AMEZQUETA Julen Caja Rural – Seguros RGA 1:42:00

104 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 1:43:00

105 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 1:44:00

106 MARTÍN Gotzon Euskaltel – Euskadi 1:45:00

107 GIBBONS Ryan UAE-Team Emirates 1:46:00

108 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 1:47:00

109 TUSVELD Martijn Team DSM 1:48:00

110 CALMEJANE Lilian AG2R Citroën Team 1:49:00

111 CEPEDA Jefferson Alveiro Caja Rural – Seguros RGA 1:50:00

112 NIEVE Mikel Team BikeExchange 1:51:00

113 MATÉ Luis Ángel Euskaltel – Euskadi 1:52:00

114 PETILLI Simone Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:53:00

115 IZAGIRRE Ion Astana – Premier Tech 1:54:00

116 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:55:00

117 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech 1:56:00

118 BARDET Romain Team DSM 1:57:00

119 POELS Wout Bahrain – Victorious 1:58:00

120 NAVARRO Daniel Burgos-BH 1:59:00

121 MAJKA Rafał UAE-Team Emirates 2:00:00

122 CRAS Steff Lotto Soudal 2:01:00

123 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 2:03:00

124 CABEDO Óscar Burgos-BH 2:05:00

125 OOMEN Sam Team Jumbo-Visma 2:07:00

126 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 2:09:00

127 CHAMPOUSSIN Clément AG2R Citroën Team 2:11:00

128 ROCHAS Rémy Cofidis, Solutions Crédits 2:13:00

129 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 2:15:00

130 LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 2:17:00

131 KRUIJSWIJK Steven Team Jumbo-Visma 2:19:00

132 EIKING Odd Christian Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 2:21:00

133 GROSSSCHARTNE Felix BORA – hansgrohe 2:23:00

134 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 2:25:00

135 MARTIN Guillaume Cofidis, Solutions Crédits 2:27:00

136 KUSS Sepp Team Jumbo-Visma 2:29:00

137 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 2:31:00

138 MÄDER Gino Bahrain – Victorious 2:33:00

139 YATES Adam INEOS Grenadiers 2:35:00

140 HAIG Jack Bahrain – Victorious 2:37:00

141 MAS Enric Movistar Team 2:39:00

142 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 2:41:00

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARIO VENTUNESIMA TAPPA

DOMENICA 5 SETTEMBRE

17.08 Partenza primo corridore

20.30 (circa) Arrivo ultimo corridore

VUELTA A ESPAÑA 2021: COME VEDERE LA PRIMA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 dalle 17.30

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

Foto: Lapresse