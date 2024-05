F1, Verstappen il più veloce in FP1 a Miami davanti a Piastri e Sainz. Si ferma Leclerc dopo un testacoda

Max Verstappen comincia bene il weekend e stampa la miglior prestazione assoluta al termine della prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami 2024, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha piazzato la zampata solamente nel time-attack di fine turno, dopo aver evidenziato alcuni problemi in fase di frenata e con un surriscaldamento eccessivo delle gomme soft.

1’28″595 il tempo registrato dal tre volte campione iridato, che si conferma ovviamente il favorito d’obbligo per il prosieguo del fine settimana (con il nuovo format Sprint) pur non rifilando dei distacchi impressionanti al resto della concorrenza. Seconda piazza per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, che paga 105 millesimi dal leader del campionato, mentre Lando Norris è solo 16° con l’altra MCL38 aggiornata non completando il suo giro veloce a causa di un errore all’ultima staccata ma dimostrando un gran potenziale.

Buoni riscontri per la Ferrari con Carlos Sainz, terzo a 116 millesimi dalla vetta dopo aver evidenziato una buona velocità anche con le mescole più dure, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha perso praticamente tutto il turno in seguito ad un testacoda nelle battute iniziali. Il monegasco si è girato purtroppo nel punto più stretto della pista, non trovando tempestivamente lo spazio per fare manovra e dovendo poi spegnere il motore per non surriscaldare troppo la frizione (scendendo dunque dalla macchina, provocando una breve bandiera rossa e abbandonando la FP1).

Cauto ottimismo in casa Mercedes, con George Russell 4° a 189 millesimi e Lewis Hamilton 7° a 417 millesimi dalla testa, mentre tra le due Frecce d’Argento si sono inseriti Lance Stroll su Aston Martin in quinta e Sergio Perez su Red Bull in sesta posizione (a quasi 3 decimi dal teammate neerlandese). Completano la top10 la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e le Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Strategia alternativa per Fernando Alonso, che non ha provato il time-attack risparmiando un treno di gomme morbide.

CLASSIFICA FP1 GP MIAMI F1 2024

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.595 4

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.105 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.116 4

4 George RUSSELL Mercedes+0.189 5

5 Lance STROLL Aston Martin+0.222 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.273 5

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.417 6

8 Yuki TSUNODA RB+0.461 6

9 Esteban OCON Alpine+0.568 3

10 Pierre GASLY Alpine+0.580 3

11 Daniel RICCIARDO RB+0.583 4

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.594 3

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.719 4

14 Alexander ALBON Williams+0.798 4

15 Guanyu ZHOU Kick Sauber+0.850 3

16 Lando NORRIS McLaren+0.900 5

17 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.041 4

18 Logan SARGEANT Williams+1.296 5

19 Fernando ALONSO Aston Martin+1.428 4

20 Charles LECLERC Ferrari+3.504 1