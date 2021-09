US Open oggi, programma 5 settembre: orari, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Giornata di ottavi di finale agli US Open 2021 di tennis. Sul cemento di New York lo Slam comincia a entrare nella propria fase calda e sarà interessante prendere nota dell’evoluzione degli incontri.

Nel tabellone maschile osservato speciale sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il giovanissimo spagnolo, vittorioso a sorpresa nel terzo turno contro il n.3 del mondo Stefanos Tsitsipas, è atteso al varco dal tedesco Peter Gojowczyk, anch’egli grande sorpresa del torneo. Stavolta l’iberico partirà coi favori del pronostico e sarà interessante capire come saprà gestire la pressione del match.

Sull’Arthur Ashe, invece, Daniil Medvedev affronterà il britannico Daniel Evans. Sulla carta una partita a senso unico, visto il tennis messo in mostra da entrambi, ma in questo sport non si può mai dire. Il russo, però, ha le carte in regola per proseguire l’avventura americana. In chiave femminile, molto interessante sarà il confronto sempre sul Centrale tra l’ucraina Elina Svitolina e Simona Halep che aprirà il programma alle ore 18.00.

La giornata degli US Open inizierà, ove non diversamente indicato, alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su entrambi i canali di Eurosport (1 e 2) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della giornata.

US OPEN 2021: PROGRAMMA 5 SETTEMBRE

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

E. Svitolina UKR vs S. Halep ROU

D. Evans GBR vs D. Medvedev RUS

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

F. Tiafoe USA vs F. Auger-Aliassime CAN

B. Krejcikova CZE vs G. Muguruza ESP

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Van de Zandschulp NED vs D. Schwartzman ARG

A. Kerber GER vs L. Fernandez CAN

E. Mertens BEL vs A. Sabalenka BLR

Grandstand – Ore: 17:00

V. Kudermetova RUS / B. Mattek-Sands USA vs C. Dolehide USA / S. Sanders AUS

R. Berankis LTU / B. Paire FRA vs S. Johnson USA / S. Querrey USA

P. Martic CRO / S. Rogers USA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

P. Gojowczyk GER vs C. Alcaraz ESP

Court 17 – Ore: 17:00

S. Gonzalez MEX / A. Molteni ARG vs K. Krawietz GER / H. Tecau ROU

E. King USA / H. Reese USA vs M. Ebden AUS / M. Purcell AUS

N. Skupski GBR / J. Sock USA vs D. Koepfer GER / E. Ruusuvuori FIN

Court 5 – Ore: 19:00

D. Kasatkina RUS / A. Kontaveit EST vs D. Jurak CRO / A. Klepac SLO

J. Peers AUS / F. Polasek SVK vs J. Erlich ISR / L. Harris RSA

E. Perez AUS / M. Demoliner BRA vs A. Klepac SLO / J. Vliegen BEL

Court 11 – Ore: 19:00

E. Shibahara JPN / B. McLachlan JPN vs J. Pegula USA / A. Krajicek USA

A. Petkovic GER / A. Tomljanovic AUS vs N. Kichenok UKR / R. Olaru ROU

Z. Diyas KAZ / V. Gracheva RUS vs M. Bouzkova CZE / L. Hradecka CZE

US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, selezione di match su LiveNow

Foto: LaPresse