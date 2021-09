Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della diciassettesima tappa: Egan Bernal può riscattarsi sui Lagos de Covadonga

Si torna a salire, oggi, alla Vuelta a España 2021, con al diciassettisima tappa che prevede l’arrivo in vetta a una delle erte simbolo del grande giro spagnolo, vale a dire i Lagos de Covadonga. Potrebbe essere giunto il momento del riscatto per Egan Bernal dopo due settimane da dimenticare. Il colombiano, negli ultimi giorni, ha palesato una condizione in crescita e i Lagos sono un’ascesa adatta a lui.

Peraltro, la salita in questione è storicamente cara ai colombiani, dato che in passato vi hanno vinto Lucho Herrera, il quale è arrivato da solo in cima ai Lagos per due volte, Oliverio Rincon e Nairo Quintana. Più che gli altri uomini di classifica, che potrebbero lasciargli un po’ di spazio, dato che non impensierisce troppo né Roglic né Mas, l’avversario principale di Bernal dovrebbe essere la fuga.

Difficilmente, infatti, la Ineos troverà molti alleati diposti a contribuire all’inseguimento degli attaccanti della prima ora. La Movistar ha perso due uomini e Oliveira è in condizioni precarie, mentre la Jumbo-Visma, verosimilmente, non vorrà spremere troppo i suoi uomini alla vigilia della tappa regina di questa Vuelta. Corridori come Romain Bardet e Damiano Caruso, dunque, probabilmente ci proveranno e andare a riprenderli non sarà facile.

I FAVORITI DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Egan Bernal

**** Primoz Roglic, Romain Bardet

*** Enric Mas, Miguel Angel Lopez, Jack Haig

** Adam Yates, Alexader Vlasov, Damiano Caruso, Felix Grossschartner, Rafal Majka

* Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Jay Vine, Ion Izagirre, Mikel Landa, Mark Padun, Wout Poels, Guillaume Martin, Jesus Herrada, Remy Rochas, Andrea Bagioli, Mauri Vansevenant, James Knox, Antonio Soto, Rudy Molard, Pavel Sivakov, Tom Pidcock, Louis Meintjes, Rein Taaramae, Odd Christian Eiking, Lucas Hamilton, Nick Schultz, Mikkel Nieve, Michael Storer, Fabio Aru, Juan Pedro Lopez, David de la Cruz, Joe Dombrowski

Foto: Lapresse