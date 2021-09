Continua a tenere banco il caso di Miguel Angel Lopez. Superman, dopo una Vuelta a España 2021 perfetta per diciannove giorni, che lo aveva anche visto trionfare sul durissimo Gamoniteiru, è andato totalmente in crisi nella ventesima e penultima frazione. Il colombiano, che si è fatto sorprendere dall’imboscata dei corridori della Bahrain Victorious, ha visto un terzo posto che sembrava ormai in cassaforte svanire in un attimo.



Durante la tappa in questione, a un certo punto, Lopez è sceso dalla bici e si è ritirato. Ciò ovviamente ha scatenato le polemiche, con il suocero del colombiano che ha accusato i direttori sportivi della Movistar di aver ordinato a Superman di non tirare perché davanti c’era Mas. La Movistar, invece, ha mantenuto un profilo basso e lo stesso Lopez, qualche ora dopo la sfuriata del suocero, si è scusato con tifosi e compagni per il suo atteggiamento.

Il Team Manager della Movistar Eusebio Unzué, in un’intervista alla trasmissione radiofonica Onda Cero, ha parlato della vicenda e del futuro di Lopez nella sua squadra. Queste le sue parole: “C’è la possibilità che l’avventura di Lopez, con noi, finisca ora. Ci siamo presi alcuni giorni per decidere a mente fredda se rescindere il contratto o meno. Mi dispiace perché è un bravo ragazzo, ma ha fatto una cosa grave. Con il suo ritiro ha mancato di rispetto ai compagni e agli sponsor. Capisco che stesse vivendo un momento difficile, ma ha preso la decisione peggiore“.

Foto: Lapresse