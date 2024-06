Nuoto artistico, Giorgio Minisini terzo nel solo tecnico agli Europei

Giorgio Minisini abdica agli Europei di nuoto artistico. Nella prova del solo tecnico della manifestazione continentale di scena a Belgrado, l’azzurro è terzo con un punteggio totale di 185.9800, un riscontro che non convince nemmeno lui.

Una gara che si è praticamente decisa alla fine. Tra i sette atleti in gara, è sfida tra l’azzurro e lo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu. L’iberico è il primo a scendere in acqua e a settare il livello per il successo, chiudendo in 225.8466 e lasciando spazio all’azzurro per ultimo. Che sembra agire con la solita pulizia, ma non per i giudici.

Dopo un po’ di attesa gli vengono infatti assegnati due base mark, entrambi negli ibridi, che fanno calare parecchio il suo punteggio, accumulando solo 92.1800 negli elementi. Viene aiutato dall’impressione artistica che lo porta al terzo posto in 185.9800, finendo alle spalle anche del britannico Ranjuo Tomblin in 204.4466.

Un risultato che sicuramente non soddisfa Giorgio, che scende dal palchetto dell’attesa del risultato con una faccia che è tutto un programma, esprimendo perplessità da qualsiasi lato la si guardi. C’è sempre la prova del solo libero e sappiamo cosa successe lo scorso anno ai Mondiali.