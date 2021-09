A due giorni dal termine della Vuelta a España 2021, Enric Mas occupa saldamente la seconda posizione della classifica generale. Salvo imprevisti, il corridore spagnolo non ha possibilità di sfilare la maglia roja al leader Primoz Roglic. Ad ogni modo, Mas non dovrebbe avere problemi a mantenere la sua seconda piazza, a meno che il suo compagno Miguel Angel Lopez non sforni una cronometro ben al di sopra dei suoi standard.

Mas fu secondo alla Vuelta già nel 2018, ma questo piazzamento avrebbe un sapore differente. All’epoca, infatti, il corridore spagnolo uscì col passare dei giorni, sfruttando il fatto che diversi tra gli attesi protagonisti andarono in calando. Stavolta, invece, Enric, che è anche reduce da un sesto posto al Tour, è stato protagonista dal primo all’ultimo giorno.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Enric Mas al termine della frazione odierna: “Dopo due tappe davvero dure, mi sentivo abbastanza bene: all’inizio fa sempre male pedalare, ma siamo riusciti a guadagnare un po’ di “velocità” e alla fine mi sono sentito davvero bene. Anche se poteva sembrare una giornata più facile per gli uomini di classifica, non è stato assolutamente così. È stato brutale, abbiamo trascorso praticamente l’intera giornata in fila indiana. È stata una bella battaglia in gruppo per gli ultimi 190 chilometri (ride), che sicuramente i fan hanno apprezzato, con la fuga che ha raggiunto il traguardo. Avrebbe potuto essere molto più noioso per i fan e è bello che sia così. La tappa di domani? Ad essere onesti, non ne abbiamo ancora parlato: andiamo giorno per giorno, affrontando un ostacolo alla volta. Sono sicuro che ci saranno corridori che vorranno attaccare e la battaglia sarà feroce. Sarà una giornata importante, che dovremo programmare bene. Ora è il momento di riposarsi bene e poi pensare a domani“.

Foto: Lapresse