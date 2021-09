L’ha cercata in tutti i modi in questa Vuelta a España 2021 una vittoria di tappa Alberto Dainese. L’azzurro ci è andato vicinissimo in più occasioni e, oggi, nell’ultima opportunità possibile, nella diciannovesima frazione, si è aggiudicato la volata del gruppo, peccato però che sia valsa solamente per l’ottava piazza, visti i fuggitivi che si trovavano davanti.

Le sue parole sui canali della squadra all’arrivo: “Avevamo Nico Denz in testa nella fuga di 18 corridori, ma abbiamo pensato che le nostre possibilità fossero migliori se avessimo cercato di organizzare lo sprint. I ragazzi hanno fatto un lavoro folle per controllare la fuga, con Nico che è rimasto davanti prima di tornare ad aiutare nel finale”.

Prosegue: “Anche altre squadre hanno iniziato ad aiutarci nell’inseguimento ma alla fine non si è compattato il gruppo come speravamo. Ho vinto lo sprint del plotone, il che è sicuramente deludente, ma possiamo essere così orgogliosi di come abbiamo corso oggi”.

In ogni caso: “Non dimenticherò questo giorno; il lavoro di squadra e l’impegno sono stati straordinari e possiamo esserne davvero orgogliosi”.

