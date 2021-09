Miriam Sylla deve purtroppo fare i conti con un infortunio al ginocchio destro, subito sabato scorso durante la preparazione per l’inizio della stagione di club. La capitana della Nazione Italiana, fresca vincitrice degli Europei, andrà a Siviglia (Spagna) già questo weekend ed effettuerà le prime settimane della fase iniziale di recupero. La riabilitazione continuerà poi al rientro a Conegliano con lo staff medico dell’Imoco. I tempi di recupero verranno stabiliti una volta che la giocatrice sarà tornata in Italia.

La schiacciatrice non sarà dunque a disposizione di coach Daniele Santarelli per la prima parte dell’annata agonistica. La 26enne si era procurata una distorsione alla caviglia durante la preparazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma era comunque riuscita a partire per il Sol Levante (eliminazione ai quarti di finale) e poi a essere assoluta protagonista nel trionfo continentale. Miriam Sylla ha vinto tutto nella passata stagione con le Pantere: Scudetto, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e anche nel 2021-2022 proverà a ripetersi.

Conegliano farà il suo esordio il prossimo 2 ottobre contro Novara nel match che assegnerà la Supercoppa Italiana a Modena. Il club veneto dovrà rinunciare anche alla centrale Sarah Fahr per infortunio. A questo punto Miriam Sylla potrebbe essere sostituita da una tra Plummer e Omoruyi, per affiancare Courtney. Paola Egonu sarà chiaramente la stella, in diagonale con Asja Wolosz. Le centrali saranno Robin De Kruijf e Raphaela Folie (con l’opzione Ruseva-Vuchkova), Monica De Gennaro il libero.

