Terza vittoria consecutiva per l’Italia agli Europei 2021 di pallavolo maschile. La Bulgaria, primo avversario interessante in questo cammino continentale, è stata sconfitta in quattro set staccando così la qualificazione matematica agli ottavi di finale.

Un successo in cui uno dei protagonisti di giornata è stato Alessandro Michieletto: il giovane schiacciatore della Trentino ha chiuso la sua partita con 14 punti, il 50% in attacco e il 65% in ricezione, oltre a tre aces. Un match con cui certifica per l’ennesima volta di essere già il presente di questa Nazionale.

Michieletto ha commentato così il successo sulla Bulgaria di quest’oggi: “Tranne il terzo set abbiamo giocato bene. Certo, abbiamo avuto una bella reazione che ci ha permesso di riprendere in mano la situazione e di conquistare un’altra vittoria molto importante“.

Il giocatore azzurro poi spiega la sua visione di quale vestito dovrà indossare questa Nazionale: “Noi dobbiamo puntare a essere una squadra equilibrata, forte in tutti i fondamentali. Se è vero che pecchiamo di inesperienza, dobbiamo fare della completezza e della organizzazione di gioco i nostri punti di forza. Dobbiamo continuare su questa strada“.

Foto: LaPresse