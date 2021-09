L’Italia ha preso a pallate la Russia e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre sono state impeccabili alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) e hanno guadagnato il biglietto per il prossimo turno, dove affronteranno l’Olanda (venerdì 3 settembre, ore 20.00). La nostra Nazionale è ancora imbattuta in questa rassegna continentale e ora ha messo il mirino sull’atto conclusivo del torneo, ma davanti si troverà un ostacolo tutt’altro che semplice da affrontare. Conosciamo più da vicino le avversarie delle ragazze del CT Davide Mazzanti.

L’Olanda era la bestia nera autentica dell’Italia nel recente passato: le sconfitte tra Olimpiadi 2016, Europei 2015 e 2017 avevano gettato nello sconforto l’intero movimento. Il riscatto è poi arrivato il 4 agosto 2019 in occasione del torneo preolimpico di Catania: 3-0 in un match a senso unico e pass per i Giochi di Tokyo 2020, da cui le tulipane sono state estromesse (persero anche il successivo ripescaggio). Le oranje sono rinnovate in buona parte rispetto a quelle di due anni fa: non ci sono più elementi importanti come l’opposto Lonneke Sloetjes, le centrali Robin De Kruijf e Yvon Belien, la schiacciatrice Maret Balkestein.

La formazione di Avital Selinger ruota attorno ad alcuni elementi di pregevole livello tecnico. La schiacciatrice Nika Daalderop (in forza a Novara, dove dovrebbe fare da riserva a Caterina Bosetti e Britt Herbots) affiancata di banda dall’esperta Anne Buijs (un passato tra Busto Arsizio e Monza, ora milita in Brasile), l’opposto Elles Dambrink. In cabina di regia si può contare ancora sull’esperta Laura Dijkema (era in campo nel preolimpico), ma ai quarti di finale ha giocato Britt Bongaerts. Le centrali non hanno nomi appariscenti, ma Juliet Lohuis ed Eline Timmerman vanno prese con le pinze.

Sulla carta è una formazione battibile da parte dell’Italia, ma sicuramente è complessa da affrontare e ha i suoi punti di forza come una bella difesa e un attacco abbastanza preciso. Il cammino in questa rassegna continentale: quattro vittorie nella fase a gironi (contro Svezia, Romania, Finlandia, Ucraina) e una sconfitta (3-0 contro la Turchia), poi il successo agli ottavi di finale contro la Germania e la netta affermazione ai quarti di finale contro la Svezia di Isabelle Haak.

Foto: CEV