L’Italia si appresta a fare il proprio esordio agli Europei 2021 di volley. A Ostrava (Repubblica Ceca) gli azzurri affronteranno la Bielorussia (venerdì 3 settembre, ore 14.15) nell’incontro valido per la Pool B. Si tratta di un avvio sulla carta morbido per la nostra Nazionale, chiamata a centrare una vittoria convincente al debutto nella rassegna continentale, anche se comunque l’avversario va preso con le pinze e non sottovalutato. Si tratta di un nuovo inizio per l’Italia, che apre un nuovo ciclo e che spalanca le porte verso il proprio futuro. Qui si gettano le basi, con la speranza che siano rosee e fertili.

Il CT Fefé De Giorgi è pronto per la sua prima panchina (dopo le due vittorie in amichevole contro il Belgio), Simone Giannelli indosserà i panni del capitano, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno chiamati a schiacciare, ballottaggio tra i due opposti Yuri Romanò e Giulio Pinali, Gianluca Galassi e Simone Anzani i centrali, Fabio Balaso il libero. Sono quasi tutti nomi nuovi: basti pensare che ben 8 sono esordienti agli Europe, anche se tanti sono reduci dalle Olimpiadi di Tokyo concluse con l’eliminazione ai quarti di finale (ma c’erano anche Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Matteo Piano, Massimo Colaci e altri veterani). La Bielorussia di Aliaksei Kurash e Uladzislau Davyskiba non è di certo un ostacolo insormontabile, è un passaggio verso i match decisamente più ostici contro la Bulgaria di Tsvetan Sokolov e l’ostica Slovenia di Toncek Stern, Jan Kozamernik, Tine Urnaut e Klemen Cebulj.

Fefé De Giorgi ha palesato la propria carica attraverso i canali federali: “Siamo venuti qui con grande desiderio di confrontarci, di iniziare questo nuovo percorso mettendo in campo tutte le nostre qualità sapendo che sarà un Europeo impegnativo sin dalla prima partita. Solitamente l’Europa esprime valori di una pallavolo di altissimo livello; ci aspettiamo dunque di essere costantemente focalizzati su ogni partita affrontando il percorso passo dopo passo. Avere la possibilità di fare un’esperienza simile sarà importante e stimolante per noi; i ragazzi sono molto validi, hanno qualità tecniche e caratteriali quindi sarà stimolante confrontarsi con altre realtà sapendo che dobbiamo guadagnarci giorno dopo giorno il nostro percorso e la nostra storia. Sarà importante concentrarci e focalizzare le nostre attenzioni su come giocheremo la nostra pallavolo indipendentemente da chi giocherà e dal percorso che ha portato qui questi ragazzi. A mio avviso il giocare bene o meno è indipendente dall’anagrafe”.

Il capitano Simone Giannelli ha dato la carica a tutta la squadra: “Sarà un po’ speciale dato che la vivrò da capitano e questo significa tanta responsabilità e orgoglio perché essere il capitano di una nazionale come quella italiana non è una cosa di tutti i giorni. Questo però è molto bello perché sarà necessario dare l’esempio e io, come ogni volta, farò del mio meglio assieme ai compagni e allo staff per portare in alto i nostri colori. Dopo la conclusione dei Giochi Olimpici abbiamo il dovere di ripartire, ma questo fa parte della nostra vita, della normalità di uno sportivo; non si deve mai mollare ora siamo qui con l’obiettivo di costruire qualcosa. D’altronde siamo un gruppo giovane con tanta voglia di fare qualcosa di importante e non vediamo l’ora di scendere in campo per scoprirci giorno dopo giorno e capire il nostro valore confrontandoci con avversari di valore”.

Photo LiveMedia/Alessio Tarpini