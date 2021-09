Beach volley: iniziano con due vittorie per gli azzurri gli Europei under 18

Sono partiti con due vittorie e una sconfitta gli Europei under 18 di beach volley che si stanno disputando da questa mattina a Lubjiana per le due coppie azzurre presenti in Slovenia. L’evento proseguirà fino al 5 settembre.

Margherita Tega e Luna Cicola, dopo lo scivolone di questa mattina in cui hanno concesso al tie break la vittoria alle avversarie belghe Beauve/Van Deun (21-18, 17-21, 15-8), si sono riscattate nel pomeriggio battendo con un secco 2-0 (21-11, 21-15) la coppia danese, Krogh/Lyo, protagonista di una vittoria nella prima partita disputata contro l’altra formazione lituana della poule.

Più agevole il cammino dei ragazzi, Michael Burgmann e Raoul Acerbi, che si sono imposti con un netto 2-0 (21-8, 21-18) sulla coppia bulgara, Stanev/Tsanev.

Domani nel primo pomeriggio Margherita Tega e Luna Cicola, vincendo con le lituane Rauluseviciute/Rutkauskaite, potrebbero giocare sia per il primo che per il secondo posto della poule laddove nell’altro scontro ci dovesse essere la sconfitta delle belghe. Per gli uomini, invece, sarà tutto da definire nei due match in programma in giornata che li vedrà impegnati a lottare contro i portoghesi Tomas/Tomas S, prima, e contro gli ucraini, Boiko/Omelchuk, poi.

