Svizzera-Italia, quando la prossima partita: orario, tv, programma, streaming

L’Italia ritroverà la Svizzera sulla sua strada verso i Mondiali 2022, domenica 5 settembre. Gli azzurri hanno incontrato gli elvetici nella fase a gironi degli Europei che i nostri hanno vinto a Wembley. In quella circostanza i ragazzi di Roberto Mancini si sono imposti con un nettissimo 3-0.

Le cose ora, inevitabilmente, sono diverse. In primis bisognerà capire come una squadra che ha da poco vinto la massima competizione continentale si calerà nella realtà delle qualificazioni Mondiali. Il divario tecnico tra le due compagini è evidente ma la Svizzera è comunque squadra organizzata.

Quella elvetica è sicuramente la rappresentativa più insidiosa presente nel Gruppo C. Il match si giocherà a Basilea e in caso di successo l’Italia avrebbe già un piede nella rassegna iridata, anche in considerazione delle qualità delle altre nazionali presenti nel raggruppamento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SVIZZERA-ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 5 SETTEMBRE:

20.45 Svizzera-Italia

SVIZZERA-ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse