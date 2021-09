L’Italia rispetta il pronostico della vigilia e demolisce la Lettonia per 3-0 negli ottavi di finale dei Campionati Europei di volley maschile 2021, accedendo così ai quarti di finale della rassegna continentale dove affronterà la vincente del match tra Germania e Bulgaria. Di seguito le dichiarazioni rilasciate al sito federale da due protagonisti del successo odierno azzurro.

DANIELE LAVIA: “E’ stata una bella partita da parte nostra, giocare gli ottavi di finale degli Europei non è scontato e arrivati a questo punto ogni gara è a sé. Noi siamo stati bravi a tenere botta, a tenere sotto gli avversari quando sembrava potessero rialzarsi; nel complesso abbiamo disputato una buona gara al servizio, nella fase muro-difesa, ma anche in attacco.

“Nel momento in cui abbiamo cominciato a tenere costante il nostro ritmo loro hanno progressivamente ceduto. In avvio noi abbiamo concesso qualcosa, così come nel terzo set, ma poi siamo stati bravi. A mio avviso non era scontato arrivassimo a questo punto in questo modo. Ora ci attende un’altra sfida contro una tra Germania e Bulgaria. Chiunque ci raggiungerà non sarà facile da affrontare, ma noi cercheremo di fare la nostra gara come sempre, vedremo”.

FRANCESCO RECINE: “Sono felicissimo per il mio esordio in questi Europei, tra l’altro giocare una partita così è come se ne valesse 30, (sorride, ndr). Anche oggi abbiamo giocato la nostra partita non sottovalutando mai gli avversari e questo atteggiamento ci ha ripagato con una bella vittoria. A inizio gara loro sono partiti forte, ma credo fosse del tutto normale; poi con il passare dei minuti noi ci siamo ripresi e a quel punto abbiamo preso le misure. Sono contento di aver dato il mio contributo anche se avrei potuto fare qualcosa di più; ora però dobbiamo pensare solo ai quarti di finale dove troveremo una squadra forte indipendentemente da chi sarà tra Germania e Bulgaria”.

Foto: FIVB