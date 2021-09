Volley, Italia-Serbia: un russo e un polacco arbitri della semifinale degli Europei

Si avvicina a grandi passi il momento di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. Stasera (ore 21.00) la nostra Nazionale scenderà in campo a Katowice (Polonia) per affrontare i Campioni d’Europa in un match da dentro o fuori: in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Polonia-Slovenia. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa ai Campioni d’Europa in carica.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si presentano da imbattuti all’appuntamento, hanno infilato sette vittorie consecutive e vogliono continuare a sognare in grande. Si preannuncia un confronto decisamente vibrante per quella che è una classica della pallavolo internazionale. L’auspicio è che Simone Giannelli e compagni riescano a ripetere quanto fatto dalle ragazze due settimane fa nella Finale di Belgrado. Quali saranno gli arbitri di questa accesa semifinale?

Il primo arbitro sarà il russo Vladimir Oleynik, supportato dal polacco Wojciech Maroszek. Per Polonia-Slovenia sono invece stati selezionati il ceco Vlastimil Kovar e il serbo Vladimir Simonovic.

Foto: FIVB