Volley, Italia-Serbia: Finale Europei, i precedenti. Azzurre contro la bestia nera, 3 cocenti ko

La Serbia è la bestia nera dell’Italia. Negli ultimi tre anni, infatti, Tijana Boskovic e compagne hanno inflitto grandi dispiaceri alle azzurre. Finale dei Mondiali 2018 (3-2), semifinale degli Europei 2019 (3-1), quarto di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (3-0): sono queste le tre delusioni più cocenti in cui è incappata la nostra Nazionale nel recente passato.

Quando le slave vedono Paola Egonu e compagne sono letteralmente impietose. Nell’atto conclusivo della rassegna iridata il divario fu minimo e tutto si decide su alcuni dettagli nel tie-break, più marcata invece la differenza nella rassegna continentale di due anni fa, mentre ai Giochi non ci fu minimamente storia. La speranza è che la tendenza si inverta repentinamente in occasione della Finale degli Europei 2021, che andrà in scena sabato 4 settembre (ore 20.00) alla Stark Arena di Belgrado. Le Campionesse del Mondo giocheranno davanti a circa 8000 spettatori, le ragazze del CT Davide Mazzanti dovranno inventarsi un’autentica magia.

Paola Egonu e compagne, reduci dalla vittoria contro l’Olanda per 3-1, sono imbattute nel torneo e sperano di impensierire la corazzata di Zoran Terzic per cercare di mettere le mani sul terzo titolo continentale della storia. Si dovrà espugnare la tana delle balcaniche, che invece vanno a caccia della terza affermazione consecutiva. I precedenti in generale sono sostanzialmente in equilibrio: 17 vittorie italiane, 15 successi serbi. Tra le affermazioni più importanti figura quella nella finale degli Europei 2007.

Foto: CEV