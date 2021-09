Italia vs Slovenia 0-1, 10-11. Gli azzurri sono sotto nella Finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha perso il primo set, nonostante un tardivo tentativo di rimonta nel finale, ed è sotto nella seconda frazione. Il momento è critico, gli azzurri sentono la tensione dell’atto conclusivo e soffrono contro il servizio e la tentacolare difesa dei balcanici. Simone Giannelli e compagni faticano a sciogliersi, giocano in maniera contratta e poco fluida, sono macchinosi in fase offensiva e stentano a contenere le battute degli uomini di Alberto Giuliani.

C’è bisogno di un time-out e qui salta fuori la grande intelligenza tecnica e tattica del CT Fefé De Giorgi: non c’è bisogno di urla e strilli, basta dare un chiaro messaggio, semplice e lineare, con pacatezza ma grande decisione. Il tecnico pugliese ha assemblato questo gruppo di giovani e li ha trascinati fino al match per il titolo continentale che alle nostre latitudini mancava da 16 anni, li conosce bene e sa come usare la lingua: “State giocando una finale europea e avete delle facce…“. In effetti gli azzurri sembrano spaventati e intimoriti dal contesto, ma quell’inciso ha cambiato qualcosa e dato una svolta alla partita.

L’Italia riuscirà a vincere il secondo set, poi perderà il successivo ma si rialzerà nella quarta frazione con una serie di aces di Daniele Lavia e poi giganteggerà nel tie-break grazie agli show del subentrato Yuri Romanò, del tonico Alessandro Michieletto e dell’infinito capitano Simone Giannelli, poi premiato come miglior giocatore del torneo.

Foto: CEV