Rugby femminile, l’Italia di qualifica ai Mondiali 2021 se… Le possibili combinazioni e l’ipotesi seconda chance

Se negli ultimi due anni una delle parole diventate più di moda è stata assembramento, allora il rugby femminile ne è diventato l’emblema ieri. La vittoria dell’Irlanda contro l’Italia, ma soprattutto il successo a sorpresa della Scozia contro la Spagna hanno ribaltato la classifica e con un solo turno ancora da giocare tutte le squadre sono ancora in corsa per un posto ai Mondiali in Nuova Zelanda l’anno prossimo.

Italia, Irlanda, Spagna e Scozia, infatti, sono appaiate al primo posto con cinque punti in classifica. Le azzurre guidano la classifica per la differenza punti, con un +17 con cui partiranno sabato prossimo, davanti all’Irlanda (+7), la Spagna (-4) e la Scozia (-20). Pesantissimo, dunque, il punto di bonus non conquistato dalle ragazze di Andrea Di Giandomenico ieri, con le sorti delle quattro squadre che saranno legate ad ogni punto messo a segno nel prossimo weekend.

L’Italia affronterà la Spagna alle 15, mentre alle 18 sarà la volta di Irlanda e Scozia. Vincere, però, potrebbe non bastare per staccare il biglietto per la Nuova Zelanda. L’unica certezza è che tutte le quattro squadre sono obbligate a vincere, per garantirsi almeno un posto nel torneo di ripescaggio che si giocherà ad ottobre. Chi perde, invece, è matematicamente fuori, mentre un pareggio darebbe al 99% accesso al torneo di ripescaggio, con Italia ed Irlanda in questo caso favorite vista l’attuale differenza punti.

Due successi, invece, farebbero diventare fondamentali i possibili punti di bonus. Chi vince con bonus sale a 10 punti, chi vince senza si ferma a 9. Vincere è obbligatorio, segnare 4 mete diventa quasi decisivo. Ma cosa succederà se due squadre dovessero chiudere in vetta a pari punti?

Fare pronostici non è facile dopo due giornate che hanno regalato sorprese assolutamente inaspettate. Ma guardando ai valori in campo appare evidente come l’Irlanda sia la favorita d’obbligo, con una vittoria netta e con bonus contro la Scozia che può essere preventivabile. Le azzurre, invece, devono battere la Spagna – risultato non scontato – e farlo con bonus – risultato ancora più difficile. In questo caso, però, potrebbe ancora non bastare se l’Irlanda vincesse con bonus. Perché a quel punto, a pari punti, il primo posto sarebbe delle irlandesi, che hanno vinto la sfida diretta. E il bonus difensivo mancato ieri con l’Irlanda peserebbe come un macigno.

L’Italia si qualifica se:

Batte la Spagna con bonus e l’Irlanda vince senza bonus con la Scozia

Batte la Spagna con bonus e la Scozia batte l’Irlanda, con o senza bonus, o le due squadre pareggiano

Batte la Spagna senza bonus e la Scozia pareggia o batte l’Irlanda senza bonus

Pareggia con la Spagna e anche Scozia ed Irlanda pareggiano, conquistando il bonus offensivo

Pareggia con la Spagna e anche Scozia ed Irlanda pareggiano senza che una delle due conquisti il bonus offensivo

Foto: Ettore Griffoni – LPS