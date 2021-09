Volley femminile, Europei 2021: la Francia spaventa la Serbia, Boskovic salva le Campionesse ed è semifinale

La Serbia vola in semifinale agli Europei 2021 di volley femminile, ma le Campionesse del Mondo sono state spaventate per un set e mezzo dalla sempre più sorprendente Francia. Le balcaniche si sono imposte per 3-1 (22-25; 25-18; 25-7; 25-20) alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) e superano il turno con qualche affanno in più rispetto al previsto, guadagnandosi così l’annunciato scontro da dentro o fuori con la Turchia di Giovanni Guidetti in programma venerdì 3 settembre alle ore 17.00 (in palio la finale da giocare contro la vincente di Italia-Olanda, semifinale che andrà in scena tre ore più tardi).

Le ragazze di coach Zoran Terzic, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si sono fatte sorprendere nel primo set dalla formazione transalpina, vera rivelazione di questa rassegna continentale (ha battuto il Belgio nella fase a gironi e poi la Croazia agli ottavi) e in grande preparazione verso Parigi 2024 (dove proveranno a essere protagoniste, dopo che gli uomini hanno conquistato la medaglia d’oro agli ultimi Giochi). Il sestetto di Emile Rousseaux tiene testa alle padrone di casa anche nella prima parte della seconda frazione e regge fino al 18-19, salvo poi cedere sul turno in battuta di Ognjenovic e poi crollare alla lunga distanza. A quel punto la Serbia è padrona della contesa e chiude i conti in 96 minuti di gioco.

A trascinare le Campionesse d’Europa, che inseguono la conferma di fronte al proprio pubblico (oggi c’erano 6750 spettatori sugli spalti), è stata naturalmente la fuoriclasse Tijana Boskovic. L’opposto ha messo a segno 27 punti (4 muri, 44% in attacco) e ha giganteggiato in lungo e in largo, chiamata in causa con insistenza dalla sempre pregevole palleggiatrice Maja Ognjenovic (alla 300ma partita in Nazionale, premiata prima dell’incontro). Le schiacciatrici Bianka Busa (7 punti, 29%) e Bojana Milenkovic (8 punti, 44%) hanno faticato a decollare, in luce le centrali Mina Popovic (10 punti, 6 muri) e Milena Rasic (13 punti, 2 muri, 72% di efficienza), Silvija Popovic il libero. Alla Francia non sono bastate le attaccanti Lucille Gicquel (9 punti) e Amélie Rotar (15 punti).

Foto: CEV