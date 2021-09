Volley, Europei 2023 in Italia? Gli azzurri possono difendere il titolo in casa! Presentata la candidatura

L’Italia potrebbe difendere in casa il titolo europeo conquistato due giorni fa a Katowice. La Nazionale Italiana di volley maschile si è laureata Campionessa d’Europa per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima apoteosi, e nel 2023 potrebbe avere il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, nel tentativo di confermarsi sul trono del Vecchio Continente. Ben prima di questa apoteosi, arrivata per mano dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi capaci di fare centro alla prima grande uscita internazionale, si era parlato della possibilità di ospitare la manifestazione tra due anni.

La FIPAV ha presentato formale candidatura alla CEV, come lo stesso Presidente Giuseppe Manfredi aveva annunciato a fine giugno quando aveva presentato i Commissari Tecnici per il triennio che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Sarebbe un’occasione per riportare l’entusiasmo della Nazionale nei nostri palazzetti. L’Europeo qualifica alle Olimpiadi le prime due classificate. Sarebbe una grandissima occasione, penso ci siano buone possibilità per l’Italia ma dobbiamo attendere l’ufficialità della Cev“.

Si parlava di ospitare un girone della fase preliminare (naturalmente quello con gli azzurri) e poi la fase conclusiva, proprio come ha fatto la Polonia quest’anno. Per il momento non si è ancora parlato delle città che potrebbero essere teatro degli incontri degli Europei 2023 di volley maschile. Ne sapremo di più nei prossimi mesi, ma sarebbe davvero una bella opportunità per Simone Giannelli e compagni, che nel 2022 saranno invece impegnati con i Mondiali in Russia.

Foto: CEV