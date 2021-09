L’Italia ha sconfitto la Russia con un perentorio 3-0 e si è qualificata per le semifinali degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre hanno giganteggiato alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) e si sono regalate il testa a testa contro l’Olanda (venerdì 3 settembre, ore 20.00). Partita a senso unico e dominata dalla nostra Nazionale, l’entusiasmo del sestetto traspare dalle dichiarazioni rilasciate dalla centrale Cristina Chirichella e dalla palleggiatrice Alessia Orro attraverso i canali federali.

CRISTINA CHIRICHELLA: “Siamo contentissime per questa vittoria. Abbiamo giocato bene, le abbiamo messe in difficoltà e abbiamo giocato tuti i palloni da squadra. Ci voleva proprio una prestazione del genere perché la Russia è una formazione tosta, giovane e con buone doti fisiche. Siamo state brave a imporre da subito il nostro gioco. Vogliamo giocare bene tutte le partite e dimostrare quello che siamo. Siamo sicuramente sulla buona strada anche se ora ci attende la parte clou di questo Europeo, ma noi ci siamo”.

ALESSIA ORRO: “Siamo state molto brave, molto concentrate nel raggiungere il nostro obiettivo. Ci siamo imposte tantissimo, soprattutto nel secondo set quando abbiamo trovato fiducia sia in battuta che nel muro-difesa, poi è andato tutto in discesa. Siamo state bravissime soprattutto nel non perdere lucidità e concentrazione: la Russia è una squadra giovane e affrontando una formazione di questo tipo può succedere di tutto in qualsiasi momento. Questa sera siamo riuscite a non farle giocare. Questa è l’Italia che vogliamo vedere. Sicuramente questa prestazione ci è servita molto sia a livello tecnico che sul piano del morale e della concentrazione. Sappiamo che in semifinale ci aspetta l’Olanda. Sarà una partita tosta, ma siamo pronte per affrontarla al meglio perché vogliamo arrivare fino in fondo. La nostra squadra se lo merita tanto dopo quello che è successo. Sono convinta che faremo bene e, anzi, cercheremo di fare molto bene”.

Foto: CEV