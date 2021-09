Volley, iniziano gli Europei 2021: Lettonia sorprende Estonia nel derby, Finlandia-Macedonia 3-1

Oggi sono incominciati gli Europei 2021 di volley maschile. Sono andate in scena soltanto due partite valide per la fase a gironi della rassegna continentale. La Finlandia ha vinto nella sua Hakametsa Arena di Tampere, sconfiggendo la Macedonia del Nord per 3-1 (25-20; 25-15; 24-26; 25-22) e apre brillantemente la propria avventura nel gruppo C in cui figurano anche la favorita Russia, l’ambiziosa Olanda, Turchia e Spagna. Sugli scudi Urpo Sivula (25 punti), Antti Makinen (17 punti, 6 muri) e Antii Ronkainen (14 punti, 4 aces), mentre ai balcanici non sono bastati Nikola Gjorgiev (19 punti) e Aleksandar Ljaftov (18).

La Lettonia ha invece battuto l’Estonia per 3-1 (25-23; 25-22; 16-25; 25-21), espugnando la Saku Suurhall di Tallinn. Prestazione degna di nota da parte di Hermans Egleskalns (21 punti) e Alvars Ozolins (14 punti, 3 muri) contro la compagine di Oliver Venno (21 punti) e Ardo Kreek (14 punti). Il risultato del derby baltico dovrebbe essere determinante nella lotta per il terzo e il quarto posto della Pool D che sulla carta dovrebbe coinvolgere anche Croazia e Slovacchia, mentre Francia e Germania sembrano destinate alle prime due posizioni. L’Italia esordirà venerdì 3 settembre (ore 14.15) contro la Bielorussia.

Foto; CEV