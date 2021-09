VIDEO Volley, Italia-Russia 3-0: highlights e sintesi. Azzurre in semifinale agli Europei!

L’Italia ha travolto la Russia con un mastodontico 3-0 (25-20; 25-8; 25-15) in appena 67 minuti di gioco e si è qualificata per le semifinali degli Europei 2021 di volley femminile. La nostra Nazionale è stata semplicemente spaziale alla Stark Arena di Belgrado (Serbia), annichilendo le avversarie con una facilità imbarazzante e hanno infilato la settima vittoria consecutiva in questa rassegna continentale (soltanto due set lasciati per strada). L’Italia si regala così la semifinale contro l’Olanda, in programma venerdì 3 settembre (ore 20.00).

Prestazione maiuscola da parte dell’opposto Paola Egonu (15 punti, 52% in attacco), strepitosa la regista Alessia Orro (il turno al servizio nel secondo set ha già fatto storia, è stata preferita a Ofelia Malinov), dinamitarde le schiacciatrici Elena Pietrini (13 punti, 44% in fase offensiva) e Miriam Sylla (10 punti, 50% in attacco e 55% in ricezione), sugli scudi anche le centrali Anna Danesi (6 punti, 3 muri) e Cristina Chirichella (10 punti, 2 muri), sontuoso il lavoro del libero Monica De Gennaro. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2021 di volley femminile.

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-RUSSIA, QUARTI DI FINALE EUROPEI VOLLEY

Foto: CEV