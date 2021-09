VIDEO Villarreal-Atalanta 2-2, gol Champions League: highlights e sintesi. Gli orobici si salvano nel finale

Si è disputata oggi, martedì 14 settembre, la prima giornata del Gruppo G della Champions League di calcio, con la sfida prevista in Spagna in cui il Villarreal è stato opposto all’Atalanta. Gli orobici impattano nel finale sul 2-2 e vanno al secondo posto nel raggruppamento.

HIGHLIGHTS VILLARREAL-ATALANTA 2-2

IL GOL DI FREULER

#UCL #VillarrealAtalanta Villarreal 0 × 1 Atalanta | GOAL HD

IL GOL DI TRIGUELOS

#UCL #VillarrealAtalanta Villarreal 1 × 1 Atalanta | GOAL HD

IL GOL DI DANJUMA

IL GOL DI GOSENS

Foto: LaPresse