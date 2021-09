VIDEO US Open 2021, Daniil Medvedev: che colpo da prestigiatore!

Daniil Medvedev, nella vittoria per 6-4 6-1 6-3 contro il tedesco Dominik Koepfer, non si rende protagonista solo per il successo in quanto tale. A metterlo sulla copertina della terza giornata degli US Open è infatti un clamoroso colpo da prestigiatore, forse anche privo di definizione, che gioca nel secondo set.

Talmente stupito è anche lo stesso russo, che si scusa per quanto appena accaduto di fronte a un pubblico andato sostanzialmente in visibilio. Al di là del colpo in quanto tale, per Medvedev quel che conta è la condizione, che appare buona nella sua corsa verso la finale.

Prossimo avversario del numero 2 del mondo sarà lo spagnolo Pablo Andujar, che sta disputando di nuovo uno Slam newyorkese eccellente. I due, sostanzialmente figli di epoche tennistiche differenti, non si sono mai affrontati.

Medvedev ha gli US Open come Slam simbolo, in buona sostanza: è qui che il russo ha raggiunto la sua prima finale a questo livello, rischiando la rimonta contro Rafael Nadal nella finale del 2019.

IL COLPO DA PRESTIGIATORE DI DANIIL MEDVEDEV

Foto: LaPresse