VIDEO Sinner-Zverev, highlights e sintesi US Open: il tedesco si impone in tre set

Interrotto agli ottavi di finale il cammino di Jannik Sinner agli US Open 2021. Il ragazzo altoatesino si è arreso in tre set ad Alexander Zverev, fresco di medaglia d’oro olimpica, per 6-4 6-4 7-6 in poco meno di due ore e mezza di gioco.

Il numero 13 del tabellone non è stato capace di sfruttare le occasioni avute tra secondo e terzo parziale, buttando via una bella rimonta e ben cinque set point per poter portare la partita al quarto set. Nonostante tutto l’azzurro è riuscito comunque a regalare alcune gioie per gli occhi ai tifosi americani. Questi gli highlights del match.

Foto: LaPresse