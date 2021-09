VIDEO Sinner-Monfils, highlights e sintes US Open: partita pazza decisa al quinto

Jannik Sinner esprime il concetto di uscire vincitori da un’autentica battaglia in un pomeriggio di bel tempo a New York. L’altoatesino riesce a superare, dopo una partita vissuta letteralmente sull’ottovolante, il francese Gael Monfils per 7-6(1) 6-2 4-6 4-6 6-4, ed entra negli ottavi di finale degli US Open per la prima volta.

Con questa vittoria, Sinner diventa il più giovane giocatore ad aver raggiunto per tre volte gli ottavi di finale nei tornei del Grande Slam dai tempi di Novak Djokovic ed Andy Murray, che ci riuscirono nel 2007 all’età di 19 anni (l’azzurro ne ha compiuti 20 il 16 agosto). Insieme a Berrettini, inoltre, porta all’Italia una prima volta: non c’erano mai stati due nostri giocatori agli ottavi agli US Open.

Sinner sfiderà Alexander Zverev agli ottavi, e con il tedesco c’è già sapore di nuova battaglia dopo quelle del Roland Garros 2020, vinta dall’altoatesino in quattro set, e di Colonia, dove fu l’attuale numero 4 del seeding a vincere (in quel caso era veloce indoor).

Un lunedì da leoni, dunque, e molto probabilmente da Arthur Ashe Stadium: resta solo da scoprire se sarà sessione notturna o, visto che Jenson Brooksby si è regalato Novak Djokovic, questo sposterà il confronto nella diurna. Intanto Sinner può essere contento, perché questa partita l’ha ripresa con la testa e con la voglia di dimostrare che lui c’è ed i segnali lanciati nell’estate americana erano veri.

Foto: LaPresse