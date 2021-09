Andreas Seppi è forse il vero grande protagonista della giornata tennistica italiana: la sua vittoria con l’ungherese Marton Fucsovics ha i contorni del magnifico, anche per la voglia di non mollare mai dell’altoatesino, ancora a 37 anni in grado di lottare contro tutti i migliori.

Una sfida, questa, caratterizzata dai tantissimi match point nel finale: cinque a testa per l’azzurro e il magiaro, tra il 6-5 del parziale decisivo e il tie-break. Continua il percorso di Seppi verso quello che sarebbe un quasi utopico sogno, quello degli ottavi di finale più di una volta sfiorati e mai raggiunti in carriera in questo Slam.

Il prossimo confronto sarà quello con il polacco Hubert Hurkacz: contro il numero 13 del mondo non ci sono precedenti, e il nativo di Caldaro partirà chiaramente sfavorito, benché negli ultimi mesi qualche ribaltone l’abbia piazzato (oltre a Fucsovics, chiedere al canadese Felix Auger-Aliassime).

Alla fine della giornata, quella di Seppi è una delle quattro vittorie italiane al primo turno del torneo maschile di questi US Open: le altre sono arrivate da Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.

US OPEN 2021: HIGHLIGHTS SEPPI-FUCSOVICS



Foto: LaPresse