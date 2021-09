VIDEO Liverpool-Milan 3-2, highlights, gol e sintesi: i rossoneri sognano ad Anfield, Henderson e Salah li gelano

Il Milan è stato sconfitto dal Liverpool per 3-2 in una partita pazza andata in scena ad Anfield e valida per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. I Reds partono decisamente meglio di fronte al proprio pubblico e al nono minuto passano in vantaggio grazie a un autogol di Tomori, il quale devia di coscia su traversone di Alexander-Arnold.

Quattro minuti più tardi gli inglesi hanno l’occasione per raddoppiare, visto che viene concesso un calcio di rigore per fallo di mano di Bennacer su tentativo di Robertson, ma Maignan para il penalty calciato da Salah. I padroni di casa dominano, ma i rossoneri riescono a tenere bene il campo e sul finire del primo tempo succede l’impensabile: nel giro di due minuti il Milan ribalta il risultato! Al 42′ Rebic pareggia concretizzando da dentro l’area l’assist di Leao, poi al 44′ azione corale dei ragazzi di Pioli e Brahim trova il tocco vincente a due passi dalla porta.

Il Liverpool non si scompone e al rientro dagli spogliatoi riesce subito ad agguantare il 2-2: tocco sotto di Origi, Salah colpisce al volo da dentro l’area davanti a Maignan e insacca. Gli ospiti non mollano un colpo, nonostante un’apparente differenza tecnica e provano a portare a casa il risultato, ma al 68′ il Liverpool torna in vantaggio grazie a una sassata di Henderson dal limite. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre sono stanche e i Reds festeggiano una vittoria cruciale. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Liverpool-Milan 3-2, match valido per la Champions League.

VIDEO HIGHLIGHTS LIVERPOOL-MILAN 3-2

VIDEO AUTOGOL TOMORI (1-0)

#UCL #LiverpoolMilan Liverpool 1 × 0 Ac Milan | GOAL Arnold, HD

🎥 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/KTKpvPjAF7 — Faster Goal #PEL (@goal_pel) September 15, 2021

VIDEO GOL REBIC (1-1)

Dalić is a stupid mf for not giving Rebić a chance pic.twitter.com/EMzl3Acgsx — Quagmire (@TheDarkBatCCC) September 15, 2021

VIDEO GOL DIAZ (1-2)

Brahim Diaz’s goal against Liverpool pic.twitter.com/yYM0DKJVQO — Milan Eye (@MilanEye) September 15, 2021

VIDEO GOL SALAH (2-2)

Salah empata el partido entre #Liverpool 2 – 2 #Milan . La asistencia de Origi lo es todo pic.twitter.com/6ev45hyyAt — Joaquin Bernardo Nadales (@JoaquinBNadales) September 15, 2021

VIDEO GOL HENDERSON (3-2)