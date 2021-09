VIDEO Juventus-Milan 1-1, highlights, gol e sintesi: Rebic riacciuffa Morata. Rossoneri in testa alla Serie A

Juventus e Milan hanno pareggiato per 1-1 nel big match valido per la quarta giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri non riescono a trovare la prima vittoria in campionato e raggranellano il secondo punto stagionale, restando mestamente al terzultimo posto in classifica. I rossoneri arpionano un pareggio pesantissimo in rimonta, interrompono la striscia di tre vittorie consecutive e si trovano al comando insieme all’Inter con 10 punti all’attivo (ma domani il Napoli potrebbe operare il sorpasso battendo l’Udinese).

La Juventus è passata in vantaggio al 4′ con un micidiale contropiede: il Milan perde palla in attacco, la difesa dei padroni di casa recupera il pallone, la sfera finisce nei piedi di Dybala, il quale lancia Alvaro Morata, pronto a farsi metà campo di corsa solitaria per arrivare solo davanti al portiere avversario e punirlo. I padroni di casa non riescono a trovare il raddoppio, gli ospiti tengono botta e al 76′ ci pensa Ante Rebic a impattare con un bellissimo colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Tonali.

Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Juventus-Milan, match valido per la Serie A 2021-2022 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS JUVENTUS-MILAN 1-1

VIDEO GOL MORATA (1-0)

Why did we never see this when Morata was at Chelsea?🤣😭 pic.twitter.com/mBEldyQ5GP — Harry (@Yerdas_in) September 19, 2021

VIDEO GOL REBIC (1-1)

Rebic adore la Juve 💥pic.twitter.com/omHxGfhqCG — Diavolo FR 👺🇫🇷 (@DiavoloFR) September 19, 2021

Foto: Lapresse