VIDEO Inter-Real Madrid 0-1, highlights, gol e sintesi: Rodrygo gela i nerazzurri allo scadere, sconfitta immeritata

L’Inter è stata sconfitta dal Real Madrid per 1-0 nella prima partita della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di calcio. I nerazzurri hanno ceduto alla formazione spagnola soltanto nel finale, venendo battuti da un gol di Rodrygo all’89mo minuto. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno creato tantissimo di fronte al proprio pubblico di San Siro, ma non sono riusciti a concretizzarle e hanno subito la beffa. Si tratta di una sconfitta immeritata per i padroni di casa, ma il cammino è ancora lungo e la qualificazione agli ottavi di finale è tutt’altro che compromessa in un girone in cui il Tiraspol ha sorpreso lo Shakhtar Donetsk (2-0).

L’Inter ha incominciato brillantemente, ma Courtois è stato bravo a murare il destro di Dzeko al 5′ e il colpo di testa di Lautaro Martinez al 18′. I nerazzurri controllano bene la partita, costruiscono tanto e ancora Dzeko impensierisce il portiere avversario, ma il risultato non si sblocca nel primo tempo. Al 54′ Courtois si inventa un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Dzeko e a quel punto l’Inter va un po’ in sofferenza fisica, accusa la stanchezza e contemporaneamente si alza il ritmo dei madrileni che proprio allo scadere passano in vantaggio con un gol splendide: Valverde serve Camavinga nel cuore dell’area, quest’ultimo gira al volo per Rodrygo che conclude di prima intenzione col sinistro e batte Handanovic. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Inter-Real Madrid 0-1, match valido per la Champions League 2021-2022 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS INTER-REAL MADRID 0-1

VIDEO GOL RODRYGO (0-1)

GOLAZO DE RODRYGO GOES. pic.twitter.com/BPZsI2D7Tg — Madridismo Sports ⚪⚽🇪🇸 (@madridismosport) September 15, 2021

Foto: Lapresse