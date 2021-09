VIDEO Fiorentina-Inter 1-3, highlights, gol e sintesi: vittoria in rimonta per i nerazzurri

L’Inter si conferma in un buon periodo di forma e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, espugnando lo stadio Artemio Franchi di Firenze e regolando la Fiorentina in rimonta per 3-1 grazie ai gol in rapida successione di Matteo Darmian e Edin Dzeko all’inizio della ripresa e alla marcatura di Ivan Perisic nel finale.

Inutile di fatto la rete del vantaggio Viola firmata da Riccardo Sottil al 23′ del primo tempo. Con questo risultato, i nerazzurri si portano momentaneamente in vetta alla Serie A 2021-2022 a quota 13 punti in attesa della risposta del Napoli contro la Sampdoria nel posticipo di giovedì.

Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Fiorentina-Inter, match valido per la Serie A 2021-2022 di calcio.

