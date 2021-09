VIDEO Djokovic-Zverev 3-2, US Open: highlights e sintesi. Maratona risolta al quinto

Novak Djokovic ha raggiunto la finale degli US Open 2021, sconfiggendo quello che poteva essere l’ostacolo più grosso nella sua rincorsa al Grande Slam. Il numero 1 al mondo ha superato in cinque set il tedesco Alexander Zverev, che poco più di un mese fa lo batteva nelle semifinali dei Giochi Olimpici di Tokyo buttando via un vantaggio di un set e di un break.

Una battaglia campale di tre ore e trentotto minuti tra i due contendenti, con il teutonico partito meglio dai blocchi vincendo la prima frazione; ma ormai per Nole è quasi un’abitudine partire ad handicap negli Slam (decima volta che parte sotto nel 2021) con l’inerzia della partita ribaltata come soltanto lui sa fare. Non sono bastati scambi lunghissimi, tra cui uno di 53 colpi nel finale di terzo set, per fiaccare la resistenza del serbo: Zverev ne esce sconfitto per 4-6 6-2 6-4 4-6 6-2.

Djokovic si prende così di forza la finale Slam numero 31 della propria carriera: tra lui ed il Grande Slam c’è soltanto Daniil Medvedev, ieri vittorioso in tre set contro Felix Auger-Aliassime. Rivediamo gli highlights della partita tra Novak Djokovic ed Alexander Zverev.

DJOKOVIC – ZVEREV, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Foto: LaPresse