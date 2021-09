La favola di Emma Raducanu e Leylah Annie Fernandez è arrivata all’ultimo capitolo, ma solo una avrà il lieto fine. La finale femminile degli US Open 2021 mette di fronte due ragazze neanche di vent’anni, che si giocheranno il loro primo Slam della carriera dopo un torneo semplicemente incredibile.

Una finale impensabile ad inizio torneo, che mette di fronte due sicure protagoniste nel futuro di questo sport. Era appunto dal 1999 che non si assisteva ad una finale tra due teenager, quando proprio a New York si affrontarono Serena Williams (appena diciottenne) e Martina Hingis (19 anni). Sia Raducanu sia Fernandez sperano sia di buon auspicio, vista la carriera delle loro predecessore.

Raducanu ha davvero stupito il mondo per il tennis mostrato e per la solidità mentale con cui ha vinto tutte le partite. La britannica è la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale degli US Open, ma soprattutto lo ha fatto senza perdere nemmeno un set, concedendo appena 27 game alle avversarie. Numeri impressionanti per una ragazza di diciotto anni, il cui ranking recita 155 del mondo e che praticamente si è affacciata al grande tennis solo da qualche mese.

Non è stata da meno, però, Leylah Fernandez. La canadese ha saputo eliminare tre Top-5 lungo il suo cammino, battendo Naomi Osaka, Elina Svitolina ed Aryna Sabalenka. In mezzo c’è stato anche il successo con Angelique Kerber, ex numero uno del mondo. A differenza dell’avversaria di questa sera, Fernandez ha dovuto battagliare, lottare, vincere partite incredibili al terzo set, ma sempre mostrando una grande qualità di tennis e soprattutto una capacità impressionante di vincere i punti importanti nel momento decisivo.

E’ una finale dove aspettarsi un po’ di tutto, dove paure ed ansie possono per la prima volta fare capolino nella testa delle giocatrici, che sono solo ad inizio carriera, ma che si trovano già a giocare un match importante. Sicuramente non sarà come quel secondo turno a Wimbledon Juniores nel 2018, quando Raducanu vinse in due set. Questa notte la posta in palio sarà altissima, perchè c’è un primo titolo Slam da vincere.

Foto: LaPresse