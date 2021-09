VIDEO Djokovic-Medvedev 0-3, Finale US Open: highlights e sintesi. Sfuma il Grande Slam

Novak Djokovic vede sfumare il suo grande sogno. Il serbo (n.1 del mondo) è stato sconfitto per 6-4 6-4 6-4 nella Finale degli US Open 2021 dal russo Daniil Medvedev (n.2 del ranking) e non è riuscito a realizzare il Grande Slam, ovvero vincere nello stesso anno i quattro Major del tennis.

E così, dopo aver perso a Tokyo l’occasione di realizzare il Golden Slam, Nole ha dovuto rinunciare a questo grande obiettivo, non aggiornando ovviamente neanche il computo dei tornei di questa tipologia vinti (20) e fallendo la chance di superare Roger Federer e Rafa Nadal in questa graduatoria.

Djokovic ha pagato caramente la tensione del match e nello stesso tempo le fatiche dei turni precedenti. Ne è venuta fuori una prestazione opaca e bravissimo Medvedev ad approfittarne dominando letteralmente nello scambio da fondo e giocando a tratti un tennis impeccabile. Per Daniil si tratta del primo Slam in carriera, ma la sensazione è che sia solo il primo di una lunga serie per le qualità messe in mostra nei tornei sul cemento.

Di seguito gli highlights del match:

GLI HIGHLIGHTS DI DJOKOVIC-MEDVEDEV 0-3

Foto: LaPresse