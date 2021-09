Così come nel secondo turno, anche negli ottavi a Matteo Berrettini sono necessari quattro set per liberarsi del tedesco Oscar Otte e giocare, per la terza volta consecutiva, i quarti di finale in un 2021 fatto di notevoli soddisfazioni a livello Slam. Il numero 1 d’Italia è al 16° match vinto nei quattro tornei maggiori quest’anno, che è record tricolore al maschile.

Così come al Roland Garros, sarà Novak Djokovic l’avversario, ed è il terzo Slam consecutivo in cui lo incontra, dal momento che i due sono stati avversari anche nella storica (su entrambi i fronti) finale di Wimbledon. Per entrambi un torneo a risparmio di energia fino a questo momento, ma c’è da credere che entrambi alzeranno ora il livello.

Va reso onore, così come ha fatto lo stesso Berrettini, alla performance di Otte, mai domo e, almeno fino al primo game del terzo set, ampiamente nelle condizioni di poter dare fastidio al romano. Finisce così la sua “striscia italiana”, dato che, Kudla a parte, gli altri che ha eliminato sono stati Lorenzo Sonego all’esordio e Andreas Seppi al terzo turno.

Sarà di quelle davvero attesissime, la prossima sfida: Djokovic cerca il Grande Slam, Berrettini è avversario che già in due occasioni gli ha tolto un set. E sarà anche il terzo confronto diverso su tre differenti superfici: dopo la terra e l’erba, il cemento nella sua versione outdoor.

VIDEO: IL MEGLIO DI BERRETTINI-OTTE

Foto: LaPresse