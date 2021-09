Vela, Italia convincente nel Nacra 17 anche con le seconde linee. Buoni segnali per Germani-Bertuzzi nei 49erFX

A Salonicco si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionati Europei 2021 delle tre classi olimpiche acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX, che hanno cominciato di fatto il nuovo ciclo a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Bilancio complessivo abbastanza positivo in casa Italia, soprattutto grazie alla splendida medaglia d’argento conquistata da Gianluigi Ugolini e Alice Cialfi con il catamarano misto foiling.

Il movimento tricolore si conferma dunque in grande salute per quanto riguarda il Nacra 17, dopo il trionfo olimpico di Ruggero Tita e Caterina Banti in quel di Tokyo. Già tre volte campione del mondo a livello juniores, Ugolini si toglie così la prima grande soddisfazione della carriera tra i senior in coppia con la giovanissima prodiera Alice Cialfi, chiamata in extremis a sostituire per l’occasione Maria Giubilei (prodiera abituale di questa imbarcazione).

Alle spalle di Tita-Banti e Bissaro-Frascari, nell’ultimo quadriennio è cresciuto esponenzialmente infatti anche un terzo equipaggio azzurro Nacra 17 giovane e di grande prospettiva. Ugolini-Giubilei è una coppia ormai pronta a competere stabilmente ad alti livelli nelle manifestazioni più importanti, anche se in Italia al momento non è facile scalare le gerarchie in questa classe almeno fino a Parigi 2024.

Riscontri meno entusiasmanti in chiave azzurra tra i 49er, con una sola barca qualificata in Medal Race al femminile e nessun imbarcazione presente in Gold Fleet in campo maschile. Ricordiamo però che il Bel Paese non era stato in grado di strappare il pass olimpico per Tokyo in queste due classi, dunque i presupposti sono inevitabilmente diversi rispetto al Nacra.

Buoni segnali per il giovane duo formato da Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, reduce dalla medaglia d’oro ottenuta un paio di mesi fa a Gdynia nei Mondiali Junior, capace di raggiungere un buon settimo posto assoluto (6° europeo) grazie alla vittoria in Medal Race e ad una settimana in progressione dopo un avvio negativo. Il livello della flotta non era però elevatissimo (assenti quasi tutti gli equipaggi impegnati a Tokyo), quindi sarà importante valutare la crescita di Germani-Bertuzzi in occasione dei prossimi Mondiali in Oman.

Foto: Pagina FB FIV