Vela, Europei Formula Kite 2021: Lorenzo Boschetti e Maggie Pescetto accedono alle semifinali e restano in corsa per le medaglie

Dopo due giornate consecutive prive di azione a causa del poco vento, quest’oggi sono andate in scena le ultime regate di qualificazione prima della Medal Series di domani ai Campionati Europei di Formula Kite 2021, specialità che farà il suo debutto nel programma olimpico in occasione dei Giochi di Parigi 2024.

A Montpellier le condizioni meteo hanno consentito finalmente il regolare svolgimento di quattro gare nelle Gold Fleet maschili e femminili, promuovendo i migliori due della generale direttamente in Finale e dal 3° al 14° alle Semifinali.

In campo maschile, Lorenzo Boschetti ha centrato l’obiettivo della vigilia grazie ad un discreto score odierno di 2-15-11-8, che gli ha consentito di chiudere le Opening Series al 13° posto staccando così il pass per le semifinali in programma domani. Fuori dai giochi invece in ottica medaglie il secondo azzurro presente in Gold Fleet, Mario Calbucci, che ha chiuso 27° overall il Q3 con un parziale da 28-21-23-18.

Italia qualificata per le Semifinali con un’atleta anche nella competizione femminile, grazie al 14° posto di Maggie Pescetto nella generale al termine delle Opening Series nonostante una giornata abbastanza difficile in termini di piazzamenti nella flotta Gold (16-17-15-12). Prima delle escluse un’altra azzurra, Tiana Laporte, 15ma ad un solo punto dalla connazionale ma autrice di un Q3 in progressione (15-10-11-6), mentre Sofia Tomasoni ha fatto molta fatica ed è scivolata al 20° posto (ultimo in Gold Fleet).

