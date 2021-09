US Open, risultati tabellone donne 3 settembre: agli ottavi Halep, Svitolina e Kerber, eliminata Naomi Osaka

Scatta il terzo turno del tabellone femminile degli US Open 2021 di tennis: la nipponica Naomi Osaka vede fermarsi il proprio camino negli USA. A firmare la sorpresa di giornata è la canadese Leylah Annie Fernandez, capace di vincere in rimonta per 5-7 7-6 6-4.

Tra le altre giocatrici di rilievo oggi in campo si registrano le vittorie della romena Simona Halep, numero 12 del seeding, che batte la kazaka Elena Rybakina per 7-6 4-6 6-3, e della testa di serie numero 5 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, che supera la russa Daria Kasatkina per 6-4 6-2.

Bene anche l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco, che elimina la bielorussa Victoria Azarenka con lo score di 6-4 3-6 6-2, e la belga Elise Mertens, la quale batte la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-3 7-5, infine la tedesca Angelique Kerber elimina la statunitense Sloane Stephens in rimonta con il punteggio di 5-7 6-2 6-3.

RISULTATI FEMMINILI US OPEN 1 SETTEMBRE

3 Set – 21h05 Elina Svitolina batte Daria Kasatkina 6-4 6-2

3 Set – 17h05 Simona Halep batte Elena Rybakina 7-6 4-6 6-3

3 Set – 22h10 Angelique Kerber batte Sloane Stephens 5-7 6-2 6-3

4 Set – 01h55 Leylah Annie Fernandez batte Naomi Osaka 5-7 7-6 6-4

3 Set – 19h35 Barbora Krejcikova batte Kamilla Rakhimova 6-4 6-2

3 Set – 18h10 Garbiñe Muguruza Blanco batte Victoria Azarenka 6-4 3-6 6-2

4 Set – 00h40 Elise Mertens batte Ons Jabeur 6-3 7-5

4 Set – 03h45 Aryna Sabalenka batte Danielle Rose Collins 6-3 6-3

Foto: LaPresse