US Open, risultati tabellone donne 2 settembre: avanti Barty, Kvitova e Sakkari, out Martina Trevisan

Si completa il secondo turno del tabellone femminile degli US Open: l’unica azzurra oggi in campo vede fermarsi il proprio camino negli USA. Martina Trevisan infatti viene battuta dalla testa di serie numero 11, la svizzera Belinda Bencic, che si impone per 6-3 6-1 in un’ora e tredici minuti. Non ci sono più italiane in gara.

Tra le principali giocatrici oggi in campo si registrano le vittorie della ceca Karolina Pliskova, che batte la statunitense Amanda Anisimova per 7-5 6-7 7-6, e della numero 1 del tabellone e del mondo, l’australiana Ashleigh Barty, che supera la danese Clara Tauson per 6-1 7-5.

Bene anche l’ellenica Maria Sakkari, che elimina la ceca Katerina Siniaková per 6-4 6-2, e l’australiana Ajla Tomljanovic, la quale batte la croata Petra Martic con il punteggio di 7-6 6-4, infine la polacca Iga Swiatek rimonta la transalpina Fiona Ferro per 3-6 7-6 6-0.

La ceca Petra Kvitova non ha alcun problema a regolare la connazionale Kristyna Pliskova con il punteggio di 7-6 6-2, mentre la spagnola Sara Sorribes Tormo batte la tennista di Cina Taipei Su-Wei Hsieh per 6-1 6-3, infine la canadese Bianca Vanessa Andreescu batte la statunitense Lauren Davis per 6-4 6-4.

RISULTATI FEMMINILI US OPEN 2 SETTEMBRE

2 Set – 18h05 Varvara Gracheva batte Paula Badosa Gibert 6-4 6-4

2 Set – 18h05 Sara Sorribes Tormo batte Su-Wei Hsieh 6-1 6-3

2 Set – 18h05 Emma Raducanu batte Shuai Zhang 6-2 6-4

2 Set – 18h05 Iga Swiatek batte Fiona Ferro 3-6 7-6 6-0

2 Set – 18h10 Maria Sakkari batte Katerina Siniaková 6-4 6-2

2 Set – 18h10 Anett Kontaveit batte Jil Belen Teichmann 6-4 6-1

2 Set – 18h10 Ashleigh Barty batte Clara Tauson 6-1 7-5

2 Set – 18h10 Anastasia Pavlyuchenkova batte Anna Karolína Schmiedlová 6-2 5-7 6-2

2 Set – 18h10 Belinda Bencic batte Martina Trevisan 6-3 6-1

2 Set – 19h40 Greet Minnen batte Ludmilla Samsonova 6-4 6-4

2 Set – 19h40 Petra Kvitova batte Kristyna Pliskova 7-6 6-2

2 Set – 20h45 Jessica Pegula batte Misaki Doi 6-3 6-2

2 Set – 21h45 Angelique Kerber batte Anhelina Kalinina 6-3 6-2

3 Set – 00h40 Shelby Rogers batte Sorana Cirstea 7-5 6-2

3 Set – 01h05 Bianca Vanessa Andreescu batte Lauren Davis 6-4 6-4

3 Set – 03h25 Karolina Pliskova batte Amanda Anisimova 7-5 6-7 7-6

3 Set – 03h25 Ajla Tomljanovic batte Petra Martic 7-6 6-4

Foto: LaPresse