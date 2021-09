US Open, risultati tabellone donne 1 settembre: avanti Osaka, Halep e Svitolina, out Jasmine Paolini

Scatta il secondo turno del tabellone femminile degli US Open: l’unica azzurra oggi in campo vede fermarsi il proprio camino negli USA. Jasmine Paolini infatti viene battuta dalla testa di serie numero 18, la bielorussa Victoria Azarenka, che si impone per 6-3 7-6 (1) in un’ora e 46 minuti.

Tra le principali giocatrici oggi in campo si registrano le vittorie della romena Simona Halep, numero 12 del seeding, che batte la slovacca Kristina Kucova per 6-3 6-1, e della testa di serie numero 5 del tabellone, l’ucraina Elina Svitolina, che supera la spagnola Rebeka Masarova per 6-2 7-5.

Bene anche l’iberica Garbiñe Muguruza Blanco, che elimina la tedesca Andrea Petkovic per 6-4 6-2, e la belga Elise Mertens, la quale batte la greca Valentini Grammatikopoulou con il punteggio di 6-2 6-2, infine la nipponica Naomi Osaka approfitta del forfait della serba Olga Danilovic e passa il turno senza giocare.

Nella notte italiana nel derby statunitense Sloane Stephens non ha alcun problema a regolare la connazionale Cori Gauff con il punteggio di 6-4 6-2, mentre la ceca Barbora Krejcikova batte la statunitense Christina McHale per 6-3 6-1, infine l’ultimo match di giornata tra la tedesca Angelique Kerber e l’ucraina Anhelina Kalinina viene rinviato a domani causa pioggia.

RISULTATI FEMMINILI US OPEN 1 SETTEMBRE

1 Set – 17h10 Garbiñe Muguruza Blanco batte Andrea Petkovic 6-4 6-2

1 Set – 17h45 Leylah Annie Fernandez batte Kaia Kanepi 7-5 7-5

1 Set – 17h50 Ons Jabeur batte Maria Camila Osorio Serrano 6-0 6-1

1 Set – 17h50 Elise Mertens batte Valentini Grammatikopoulou 6-2 6-2

1 Set – 17h55 Elina Monfils-Svitolina batte Rebeka Masarova 6-2 7-5

1 Set – 18h00 Naomi Osaka batte Olga Danilovic per forfait

1 Set – 18h10 Simona Halep batte Kristina Kucova 6-3 6-1

1 Set – 18h55 Darya Kasatkina batte Marketa Vondrousova 3-6 6-4 6-4

1 Set – 19h00 Victoria Azarenka batte Jasmine Paolini 6-3 7-6

1 Set – 21h05 Danielle Rose Collins batte Kaja Juvan 6-4 6-2

1 Set – 21h30 Aryna Sabalenka batte Tamara Zidansek 6-3 6-1

1 Set – 21h40 Kamilla Rakhimova batte Ekaterina Alexandrova 6-4 6-1

1 Set – 21h40 Elena Rybakina batte Caroline Garcia 6-1 6-4

1 Set – 22h05 Barbora Krejcikova batte Christina McHale 6-3 6-1

2 Set – 01h20 Sloane Stephens batte Cori Gauff 6-4 6-2

2 Set – 04h15 Angelique Kerber contro Anhelina Kalinina rinviato a domani causa pioggia

