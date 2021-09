US Open oggi, programma semifinali donne 10 settembre: orari, tv, programma, streaming

Domani, venerdì 10 settembre, assisteremo alle semifinali del tabellone femminile degli US Open 2021. Sull’Arthur Ashe Stadium andranno in scena sfide decisamente interessanti e il cui esito è tutt’altro che scontato.

A dare il via alle danze saranno la giovane Leylah Fernandez e Aryna Sabalenka, testa di serie n.2 del tabellone. Un confronto nel quale la bielorussa può far valere il peso della sua esperienza, ma attenzione alla canadese estremamente talentuosa e in grado di far male a chiunque con il suo tennis.

Altro incrocio imprevisto sarà quello della seconda semifinale tra la britannica Emma Raducanu e la greca Maria Sakkari. Entrambe le giocatrici si stanno esprimendo ad altissimo livello e soprattutto Raducanu ha stupito per la sua qualità che l’ha portata in maniera del tutto imprevista così avanti nello Slam

Sarà possibile seguire i match in diretta tv su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport vi darà conto dell’esito dei confronti.

SEMIFINALI US OPEN 2021 TABELLONE FEMMINILE

Venerdì 10 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM

Dalle 01.00 italiane

WOMEN’S SINGLES – SEMIFINALS

L. Fernandez (CAN) vs. A. Sabalenka (BLR) [2]

WOMEN’S SINGLES – SEMIFINALS

E. Raducanu (GBR) vs. M. Sakkari (GRE) [17]

Foto: LaPresse