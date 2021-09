Italia-Svizzera oggi, Europei beach soccer: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 9 settembre (ore 14.15) si gioca Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di beach soccer. La nostra Nazionale inizia la sua avventura nelle Super Final della Euro Beach Soccer League (questo il nome ufficiale della rassegna continentale del calcio su sabbia) a Figueira da Foz (Portogallo).

Gli azzurri sono inseriti nel gruppo 1 insieme ai padroni di casa, all’Ucraina e alla Svizzera: soltanto la prima classificata del raggruppamento si qualifica alla finale per il titolo da giocare contro la vincente dell’altro girone (Russia, Spagna, Bielorussia, Polonia). Non sono dunque ammessi errori e bisogna iniziare col piede giusto se si vuole sognare in grande.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di beach soccer. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SVIZZERA OGGI, EUROPEI BEACH SOCCER: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE:

14.15 Italia vs Svizzera

ITALIA-SVIZZERA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Calcio (canale 202).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock